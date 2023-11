Oliver Pocher geht als "Liebeskasper" auf Tour und verspricht: "Viele Fragen, klare Antworten"

Köln - Oliver Pocher (45) meldete sich am Mittwochabend mit Neuigkeiten, die seine Fans wohl ziemlich freuen dürften: Der Comedian geht wieder auf Tour! Bei der Verkündung konnte sich der fünffache Vater einen weiteren Seitenhieb gegen Noch-Frau Amira (31) jedoch nicht verkneifen ...

"Er hat sie alle gehabt und auch wieder verloren. Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da?", schrieb der Komiker und stellte die Frage in den Raum, wer wohl der "größere Liebeskasper" sei: "Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Olli oder Amira?"

Auch das Thema seiner neuen Tour deutete Olli in dem Beitrag an und ließ durchblicken, dass es im neuesten Bühnenprogramm offenbar um sein Liebesleben - inklusive der jüngsten Trennung - geht.

"Der Liebeskasper kommt in Deiner Stadt und hier sind die ersten Tourtermine", schrieb der 45-Jährige in seinem neuesten Beitrag, zu dem er auch das Tourplakat geteilt hatte, auf dem er mit zahlreichen Kussmündern im Gesicht und Unschuldsmiene zu sehen war.

Am Mittwochabend hatte Olli die Tour-Bombe bei Instagram platzen lassen und die guten News mit seinen rund 1,7 Millionen Anhängern geteilt.

Amira (31) und Oliver Pocher (45) haben zwei gemeinsame Söhne. © Tobias Hase/dpa

Pocher versprach seinen Fans "klare Antworten" auf "viele Fragen" und listete zudem die Tour-Daten auf. Los geht es demnach am 5. Januar in Rust, weitere Auftritte sind zudem in Frankfurt, München und Bielefeld geplant.

Eine kleine Spitze gegen seine frisch Verflossene konnte sich der Comedian auch in seinem jüngsten Beitrag nicht verkneifen, bezeichnete das Event als "Charity Gala", dessen Einnahmen "zu 50 Prozent" in den "Amira & Sandy Fonds" fließen würden.

Gemeint hatte der Komiker damit wohl die Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frauen, was auch von einigen Fans nicht unbemerkt blieb. "Amira und Sandy Fonds. 😂😂😂 Klingt besser als Unterhalt 🤣", amüsierte sich beispielsweise ein Follower köstlich über den Humor seines Idols.

Wer Olli im kommenden Jahr live auf der Bühne erleben will, kann sich ab sofort Karten für die "Liebeskasper"-Tour sichern. Tickets gibt es ab rund 41 Euro.