Oliver Pocher kann es nicht lassen: Comedian schießt erneut gegen diesen Mann

Oliver Pocher (45) hat seine Noch-Ehefrau Amira (31) 2016 über "Tinder" kennengelernt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Grund: Biyons Teilnahme bei der RTL-Unterhaltungsshow "Let's Dance". "Als ich den persönlich in Euskirchen getroffen habe, hat er mir noch gesagt, er will gar nicht in die Öffentlichkeit", behauptet der, "Schwarz und Weiß"-Interpret in seinem Podcast "Die Pochers – frisch recycelt".

Demnach habe Biyon ihm erzählt, dass eine Teilnahme für ihn nicht infrage komme und er sogar abgesagt habe.

"Als wenn das in seiner Macht liegen würde, dass er bestimmt, ob er wo mitmacht oder nicht", spottet der frühere VIVA-Moderator weiter.

Lange Zeit hat Olli behauptet, dass Biyon und Amira eine Affäre hätten. Zwar war es in den vergangenen Wochen ruhig um das Thema geworden, doch das hatte eher einen anderen Grund.

Denn die 31-Jährige verbrachte einen wunderschönen Urlaub in Südafrika. Allerdings nicht gemeinsam mit Biyon, sondern mit einem anderen Mann.