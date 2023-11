Oliver Pocher knöpft sich Biyon Kattilathu vor: "Könnte die Tür eintreten, wenn du da drin bist"

Köln - Diesmal dürfte er einen Schritt zu weit gegangen sein! Comedian und Promi-Schreckgespenst Oliver Pocher (45) hat in seiner berüchtigten "Bildschirmkontrolle" am gestrigen Dienstag heftig gegen Biyon Kattilathu (39) ausgeteilt.

Der Lebenscoach und "Glückskeks-Guru" bekam in rund zehn Minuten sein Fett weg. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Auch die bisherige TV-Karriere des gebürtigen Inders knöpfte sich Olli vor und zog dabei beinahe Rufmord-artige Vergleiche.

"Du hast ja wirklich alles gemacht, um bekannt und berühmt zu werden. (...) Du warst so erfolgreich bei 'Wer wird Millionär?', dass Hollywood einen Blockbuster daraus gemacht hat", so Olli, der parallel das Filmplakat von "Slumdog Millionaire" präsentierte.

Von einer Geschmacklos-Aktion wollen seine Fans in den Kommentaren aber offenbar nichts wissen - im Gegenteil!

Für das rund zehnminütige Video wird der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) fast schon frenetisch gefeiert. "Ich find's geil, mal was anderes als das ewige musikalische Geheule" oder "Das wird immer geiler! Bitte schnell die nächste Bildschirmkontrolle" waren sich einige User einig.

Schon heute will Olli nachlegen und sich den "Glückskeks-Guru" weiter zur Brust nehmen. "Ich habe noch so viel zu erzählen", kündigte der Blondschopf an.