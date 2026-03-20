Alles neu! Hier deutet Oliver Pocher Podcast-Knall mit Pietro Lombardi an

Köln - Mehrere Wochen nach dem Podcast-Aus von Sandy Meyer-Wölden (43) bei "Die Pochers! Frisch recycelt" kündigt Namensgeber Oliver Pocher (48) nun Veränderungen an.

Ursprünglich gegründet hat Olli Pocher (48) den Podcast vor sechs Jahren mit Ex-Frau Amira Aly (33). © IMAGO / Revierfoto

Erst Mitte Januar war seine Ex-Frau in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem gemeinsamen Projekt ausgeschieden und durch Keller-Nachbar und Kumpel Pietro Lombardi (33) ersetzt worden.

Nachdem anfangs zunächst davon die Rede war, dass "Pie" auf Probe eingestellt worden war, scheint Olli die Arbeit mit dem 33-Jährigen ziemlich gut zu gefallen.

Denn: Der Podcast zieht um und bekommt schon bald einen neuen Namen! Das hat der Comedian neulich über Instagram angedeutet.

"Mit neuem Namen (coming soon), aber inhaltlich genauso, wie ihr ihn kennt: ehrlich, persönlich, unzensiert", schreibt Olli zu einem kurzen Clip der lustigsten Szenen mit "Pie".

Rund zweieinhalb Jahre nach Release bei "Podimo" ist der Pocher-Lombardi-Talk künftig exklusiv im "Pocher Club" zu hören - Ollis eigener Bezahl-App.