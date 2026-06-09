Oliver Pocher lässt Amira Aly einfach nicht in Ruhe: "Ich kann machen, was ich will"

Köln - Fast einen Monat schmollt Oliver Pocher (48) inzwischen schon über die Tatsache, dass Ex-Frau Amira Aly (33) ihm nicht persönlich von ihrer dritten Schwangerschaft erzählt hat. Am Rande eines Events hat der Comedian deshalb den nächsten Seitenhieb ausgepackt.

Seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat es Oliver Pocher wieder zunehmend auf Amira Aly und Freund Christian Düren abgesehen. © Jens Kalaene/dpa

Rund einen Monat hat der Fünffach-Papa mittlerweile bereits Gewissheit, dass die Mutter seiner jüngsten Kinder zusammen mit Christian Düren (35) ein Baby erwartet.

Die Tatsache einfach ruhen zu lassen, scheint Olli aber nach wie vor nicht in den Sinn zu kommen - im Gegenteil.

Angesprochen auf seine fußballbegeisterten Söhne und seine Anwesenheit am Spielfeldrand hat der 48-Jährige nun erneut Öl ins Feuer gegossen.

"Ich kann machen, was ich will. Ich bin ja der Vater. Solange ich noch erziehungsberechtigt bin, kann ich das machen", stellt er gegenüber "Bunte" klar.

Andererseits betont die einstige Affäre von Cora Schumacher (49) aber auch, dass er es "gut" fände, wenn seine Söhne auch ohne Papas Support klarkämen.