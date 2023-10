Oliver Pocher macht kurzen Prozess mit Amira: Diese Verhandlungen laufen jetzt im Hintergrund

Oliver und Amira Pocher haben Ende August ihr Ehe-Aus bekannt gemacht. (Archivfoto) © Instagram/Amira Pocher

Ollis Verkündung am gestrigen Dienstag glich einem Paukenschlag: Wegen eines "Vertrauensbruchs" von Amira hat er den Podcast "Die Pochers!" mit sofortiger Wirkung begraben.

Eine Riesen-Enttäuschung für die Fans des einstigen Promi-Paares, die Ollis und Amiras Gespräche über den neuesten Gossip und ihre Sicht auf das aktuelle Weltgeschehen jede Woche verfolgt hatten.

Doch auch der Podcast-Betreiber Podimo, der seit März 2022 die exklusiven Rechte an dem Pocherschen Erfolgsformat innehatte, wurde von Ollis Ausstieg dem Anschein nach eiskalt erwischt.

So hatten der Komiker und seine Verflossene trotz Ehe-Ende bis zuletzt betont, dass sie den Podcast auch weiterhin gemeinsam fortführen wollen. Dass dieser Plan nun auf ganzer Linie gescheitert ist, könnte für die Pochers nicht nur in vertraglicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht dramatische Konsequenzen haben.

So geht dem Krisen-Duo durch den frühzeitigen Podcast-Exit jetzt mutmaßlich eine hohe sechsstellige Gage durch die Lappen!