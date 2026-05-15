Oliver Pocher macht sich über Ex Amira lustig: Das haben Muttertags-Geschenke der Söhne damit zu tun
Köln - Die Sticheleien gegen Ex-Frau Amira Aly (33) hören scheinbar nie auf! Comedian Oliver Pocher (48) hat sich in seinem Podcast mit Pietro Lombardi (33) abermals über die Mutter seiner Kinder vier und fünf lustig gemacht.
Als wären die ständigen Seitenhiebe gegen die Moderatorin nicht schon umstritten genug, nimmt der Olli jetzt ausgerechnet den Muttertag zum Anlass, um verbal gegen die Österreicherin auszuteilen.
Auslöser dafür sind die Basteleien der gemeinsamen Kinder, die die Kinnlade von Mama Amira kurzzeitig haben herunterfallen lassen.
"Da haben die Kinder alle Muttertagskarten gemacht – und meine Kinder haben auf alle Karten immer draufgeschrieben 'liebe Mama, lieber Papa'. Da war Amira total sauer, das fand sie nicht gut", frotzelt Pocher in seinem Podcast "Patchwork Boys".
Tatsächlich soll sie ihren Söhnen indirekt die Frage gestellt haben, ob das zum Muttertag wirklich nötig sei. "Da hat sie gesagt: Äh, zu Muttertag, könnt ihr nicht mal einmal da was machen …".
Aber die Geschichte geht noch weiter - sehr zur Belustigung des Comedians.
Oliver Pocher wird an Vatertag zur Kasse gebeten
Denn, während Papa Olli eine "schlecht gebastelte Blume" mit der Aufschrift "Alles Liebe zum Muttertag" bekommen haben soll, scheint Amira fast gänzlich in die Röhre geschaut zu haben.
Der Erzählung ihres Ex-Mannes zufolge soll sie lediglich eine Pflanze bekommen haben, "wo so ein trauriger Grashalm rausgeguckt hat".
Kurz darauf soll Olli seiner Ex die Karten aber zugesteckt haben. "Soll sie die haben", erklärt er. Seiner Ansicht nach solle Amira froh sein, dass ihre Söhne überhaupt Mama und Papa erwähnen.
Im Gegensatz dazu soll dem Fünffach-Papa Vatertag nicht so wichtig sein. "Vatertag ist immer dann, wenn überwiesen wird. Zwölfmal im Jahr ist Vatertag und zwischendurch, wenn noch mal was überwiesen werden sollte, soll noch mal Vatertag sein. Muttertag ist sehr selten. Muttertag ist immer bei der Scheidung. Wenn abgerechnet wird – dann ist Muttertag."
Zur neuen Baby-News seiner Ex-Frau hat sich der Podcaster dagegen noch nicht geäußert.
Titelfoto: David Inderlied/dpa