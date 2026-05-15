Oliver Pocher macht sich über Ex Amira lustig: Das haben Muttertags-Geschenke der Söhne damit zu tun

Köln - Die Sticheleien gegen Ex-Frau Amira Aly (33) hören scheinbar nie auf! Comedian Oliver Pocher (48) hat sich in seinem Podcast mit Pietro Lombardi (33) abermals über die Mutter seiner Kinder vier und fünf lustig gemacht.

Zusammen mit Ex-Frau Amira Aly hat Oliver Pocher zwei Söhne. © Tobias Hase/dpa

Als wären die ständigen Seitenhiebe gegen die Moderatorin nicht schon umstritten genug, nimmt der Olli jetzt ausgerechnet den Muttertag zum Anlass, um verbal gegen die Österreicherin auszuteilen.

Auslöser dafür sind die Basteleien der gemeinsamen Kinder, die die Kinnlade von Mama Amira kurzzeitig haben herunterfallen lassen.

"Da haben die Kinder alle Muttertagskarten gemacht – und meine Kinder haben auf alle Karten immer draufgeschrieben 'liebe Mama, lieber Papa'. Da war Amira total sauer, das fand sie nicht gut", frotzelt Pocher in seinem Podcast "Patchwork Boys".

Tatsächlich soll sie ihren Söhnen indirekt die Frage gestellt haben, ob das zum Muttertag wirklich nötig sei. "Da hat sie gesagt: Äh, zu Muttertag, könnt ihr nicht mal einmal da was machen …".

Aber die Geschichte geht noch weiter - sehr zur Belustigung des Comedians.