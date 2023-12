Oliver Pocher meldet sich aus den USA: Erst ringt er nach Worten, dann bricht seine Stimme

Miami/Köln - Oliver Pocher (45) ist eigentlich nie um einen scharfzüngigen Spruch verlegen, nun meldete sich der Comedian jedoch in ungewohnt emotionalem Tonfall bei seinen Fans - und hatte dabei sogar Tränen in den Augen!

So hatte der Komiker sich am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit vor einem üppig geschmückten Tannenbaum positioniert, eine Weihnachtsmütze auf den Kopf gesetzt und für seine Anhänger ein Video aufgenommen, in dem er sich zunächst für den Support seiner Fans bedankte, die bereits fleißig Tickets für seine "Liebeskasper"-Tour gekauft hatten.

Sichtlich angefasst schilderte der Comedian seinen Fans seine Gefühlswelt. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshots)

"Dieses Weihnachten war für mich natürlich auch ein ganz besonderes. Ein Weihnachten, das ich mir sicherlich anders vorgestellt habe, aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Manchmal passieren halt Sachen im Leben, die man nicht beeinflussen kann", sprach der 45-Jährige mit brüchiger Stimme in die Kamera, hielt dabei immer wieder inne und rang sichtlich nach Worten.

Von frechen Stänker-Sprüchen gegen "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) oder gar einer neuen "Dalai Karma"-Parodie fehlte diesmal jede Spur - stattdessen machte Olli keinen Hehl daraus, dass er offensichtlich noch arg am Liebes-Aus mit seiner Amira zu knabbern hat.

"Ich hätte es mir sicherlich auch anders vorgestellt, aber jetzt muss man weitermachen. Was nicht heißt, dass ich mich nicht freue, mit meinen Kindern hier in Miami Weihnachten zu feiern, aber es ist schon schwer, so wie es gerade ist", räumte der 45-Jährige mit Tränen in den Augen ein und gewährte damit einen tiefen Einblick in sein Seelenleben.

Auch Amira meldete sich am Dienstagmorgen bei ihren Fans, ließ die neuste Story ihres Noch-Mannes jedoch unkommentiert. Stattdessen gab die Moderatorin ihren Anhängern einen Einblick in die Vorbereitungen für den Geburtstag ihres Sohnes, der am morgigen Mittwoch ansteht.