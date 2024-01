Oliver Pocher nach Trennungs-Schlammschlacht kleinlaut: Gibt er hier einen Fehler zu?

Köln - In dieser Rolle hat Comedian Oliver Pocher (45) vermutlich noch nicht so häufig gesteckt! Nach unzähligen Schimpftiraden gegen Noch-Ehefrau Amira (31) ruderte der Fünffach-Papa nun etwas zurück.

In seiner Insta-Story machte sich Oliver Pocher über den RTL-Hammer um Biyon Kattilathu lustig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Fünf Monate ist es inzwischen her, dass der Comedian und die Moderatorin nach sieben gemeinsamen Jahren ihr Liebes-Aus bekannt gaben.

Unzählige unfaire Speerspitzen und Schmähungen gegen die Zweifach-Mama später schlägt der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) plötzlich ganz versöhnliche Töne an.

Speziell die gewählte Wortwahl über die jüngst in die Welt gesetzten Gerüchte rund um eine Affäre um Amira und Prosieben-Host Christian Düren (33) haben Olli offenbar zum Umdenken bewegt.

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" musste sich der 45-Jährige nun der Kritik von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) stellen, die mit so manchen Aussagen ihres Verflossenen so ihre Probleme hatte.