Oliver Pocher neckt seine Amira, als er sie bei skurriler Aktion im Bett erwischt

Köln – Geht so etwa Klimaschutz? Amira Pocher (30) kränkelt aktuell und hält es im Bett offenbar am besten aus. Nicht jedoch ohne Foppereien ihres Gatten Oliver Pocher (45).

Es ist wahrlich nicht die beste Zeit, um krank zu sein. Denn während draußen die Hitze brütete, verzog sich Amira ins Bett. Auch am Sonntagabend lag die Zweifach-Mama bereits in den Federn und kämpfte mit ihren Wehwehchen, während die Sonne in das Schlafzimmer der Pochers schien.

Mit einem sarkastischen "Prost" in Richtung der Fans begann sie den Tag, um wenig später von einem Masseur im heimischen Wohnzimmer durchgeknetet zu werden. "Hab seit drei Tagen die schlimmsten Kopfschmerzen", ließ sie ihre Fans wissen. Offenbar sei ein Nerv eingeklemmt gewesen.

Am Montagmorgen grüßte Amira ihre mehr als 900.000 Follower mit einem Foto ihrer Medizin, die dabei helfen soll, überschüssigen Schleim in den Atemwegen zu lösen.

Amira Pocher (30) erklärte ihrerseits die missliche Lage. © Screenshot/Instagram/oliverpocher

Oli filmte die Situation, die wahrhaftig etwas absurdes an sich hatte. Denn während eines der Schlafzimmerfenster sperrangelweit geöffnet war, blies die installierte Klimaanlage an der gegenüberliegenden Wand kalte Luft in Richtung Amira.

"Ich wollte einmal kurz zeigen, wie Klimawandel funktioniert im Jahre 2023", schmunzelte Oli und filmte die im Bett liegende Moderatorin. Der Komiker witzelte weiter: "Eine nicht näher zu bezeichnende Person, ich nenne sie jetzt Amira P., die möchte es gern warm und kalt gleichzeitig haben."

Währenddessen rechtfertige sich die 30-Jährige aus den Untiefen des Bettes und erklärte, dass sie gern frische Luft einatmen wollen würde, welche allerdings etwas zu warm sei, weshalb sie zeitgleich auch die Klimaanlage eingeschaltet habe.

In der Mitte des Schlafzimmers - wo sich das Bett befinde - sei die Luft dann perfekt, so Amira. "Win, win, win also", schloss Oli den seltenen Blick ins eheliche Schlafzimmer grinsend ab.