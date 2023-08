Oliver Pocher offenbart: Vater Gerhard erlitt folgenschweren Schlaganfall!

Oliver Pocher (45) sorgt sich um seinen Vater: Gerhard "Gerd" Pocher (74) hatte einen schweren Schlaganfall. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Anlässlich des 74. Geburtstages des rüstigen Buchhalters teilte der Comedian auf seinem Kanal jetzt mehrere gemeinsame Fotos und schrieb dazu: "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert."

Ein aktuelles Gesundheitsupdate liefert der 45-Jährige seinen vielen Fans ebenfalls. Aufgrund der schnellen Hilfe des Ärzteteams gehe es seinem Papa inzwischen wieder etwas besser.

"Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung", offenbart Olli. Spurlos scheint der medizinische Notfall an Gerd also nicht vorbeigegangen zu sein.

Die Auswirkungen sind sogar so schlimm, dass es "bis auf Weiteres" keine neuen Folgen des RTL-Formats "Pocher und Papa auf Reisen" mehr geben wird.

"Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, jede diese Reise mit meinem Vater getätigt zu haben", betont der fünffache Familienvater. Diese Erinnerungen könne ihnen keiner mehr nehmen.