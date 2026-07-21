"Kinder brechen sich gegenseitig die Finger": Papa Oliver Pocher zeigt Röntgenbild
Köln - Die Söhne von Oliver Pocher (48) sind derzeit vom Verletzungspech verfolgt. Wenige Wochen nach dem Unfall seines sechsjährigen Sprösslings aus der Ehe mit Amira Aly (34) hat es jetzt einen seiner älteren Kinder erwischt.
Aktuell hat der 48-Jährige mal wieder ein volles Haus. Neben seinen eigenen Kindern sind auch noch die Zwillingssöhne von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) aus deren zweiter zerbrochener Ehe zu Besuch in Köln. Eigentlich lebt das Duo in Miami.
"Ist ja immer was los!", fasste der Comedian den Patchwork-Wahnsinn in einer Instagram-Story zusammen. So weit, so gewöhnlich: Doch das Foto, welches Olli dazu teilte, löste beim Betrachten dann doch eher spontane Phantomschmerzen aus.
Es handelte sich um eine Röntgenaufnahme. "Dann brechen sich die Kinder mal gegenseitig die Finger …", kommentierte der fünffache Familienvater. Wie Olli gegenüber "Bunte" offenbarte, traf es diesmal seinen 14-jährigen Sohn aus erster Ehe.
Pünktlich zum Start der Sommerferien ist das natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine solch schwere Verletzung. Weitere Aufnahmen zeigen, wie der Teenager zunächst eine Schiene mit einem Verband als "schnelle Lösung" erhielt.
Sohn von Oliver Pocher erhält maßgeschneiderte Carbon-Schiene
Anschließend folgte ein klassischer Gips, doch auch das war noch nicht die finale Lösung. Der Promi-Spross erhielt "eine eigene maßgeschneiderte Carbon-Schiene für die Hand, damit die Ferien nicht komplett ins Wasser fallen", wie sein Vater erklärte.
Was genau er in diesem Sommer mit seiner Familie geplant hat und wo es den Pocher-Tross hin verschlägt, verriet der 48-Jährige bislang noch nicht. Seine Fans wird er aber garantiert auch diesmal wieder mit exklusiven Schnappschüssen versorgen.
Vor wenigen Wochen war es innerhalb des Clans schon einmal zu einem medizinischen Schreckmoment gekommen. Pochers sechsjähriger Sohn stürzte aufs Gesicht und schlug sich beide Schneidezähne aus. Glücklicherweise waren es noch die Milchzähne.
Zudem musste eine Platzwunde an der Lippe mit mehreren Stichen genäht werden. Wie Olli in seinem Podcast "Patchwork Boys" berichtete, habe er unmittelbar nach dem Vorfall eine "hochemotionale Amira" am Telefon gehabt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa