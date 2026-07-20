Kehrt Oliver Pocher seiner Luxusvilla den Rücken? Komiker von Eigenheim genervt

Köln - Wer wünscht sich nicht eine große Villa inklusive eines eigenen Pools? Comedian Oliver Pocher kann damit dienen. Doch der 48-Jährige ist von seinem luxuriösen Heim inzwischen mächtig genervt.

Oliver Pocher (48) könnte seiner Luxusvilla in Zukunft den Rücken kehren. © Henning Kaiser/dpa

"Irgendwas in einem Haus funktioniert immer nicht", poltert der "Schwarz und Weiß"-Interpret im Podcast "Patchwork Boys" im Beisein seines Gesprächspartners Pietro Lombardi (34).

Es gebe immer eine Steckdose, die nicht gehe, hier komme eine Fliese runter, dann sei es das Gefrierfach, dann der Rasenmäher oder der Pool. "Dann ist bei der Kaffeemaschine irgendwas, dann kommt irgendein Kind und hat irgendwas in der Hand, dann fällt irgendwas runter", stellt Olli klar.

"Es ist immer irgendwas, und es nervt mich so. Ich bin wirklich kurz vor Udo Lindenberg. Ich gehe ins Hotel. Room Service, rein, raus, dankeschön", so der gebürtige Hannoveraner.

Erst jüngst habe es einen Schreckensmoment gegeben, als er telefoniert habe. Denn genau in diesem Moment seien plötzlich die Jalousien heruntergekommen.

Deshalb habe er einen Handwerker beauftragen müssen, der tagelang mit der Reparatur beschäftigt gewesen sei. "Jede Woche ist irgendwas, schlimm", klagt der Ex-Mann von Amira Aly (33).