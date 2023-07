Oliver Pocher siegt im Ohrfeigen-Prozess, doch Fat Comedy reagiert mit nächster Dreistigkeit!

Köln/Frankfurt – Im Gerichtskampf " Oliver Pocher vs. Fat Comedy" ist ein Urteilsspruch gefallen! Giuseppe Sumrain (24, so der bürgerliche Name des Angreifers) muss nach seiner Ohrfeige und Schmähbeiträgen auf Social Media insgesamt 50.000 Euro blechen.

Zudem könnte das Urteil bahnbrechend für andere Gerichtsverfahren sein, da nicht nur die Ohrfeige an sich, sondern auch die Attacken des 24-Jährigen gegen Pocher in den sozialen Medien mit einbezogen wurden.

Oliver Pocher (45) kann das Urteil nach Angaben seiner Anwältin als Erfolg verbuchen. © Monika Skolimowska/dpa

Fat Comedy hatte den TV-Star nach seinem völlig unvermittelten Angriff am Rande eines Boxkampfes in der Dortmunder Westfalenhalle Ende März 2022 mehrfach öffentlich verspottet.

"Juristisch betrachtet ist das Urteil ebenfalls ein Meilenstein. Es erkennt die Rechtsverletzungen und den Schaden an, der Oliver Pocher durch den körperlichen Angriff von Giuseppe Sumrain und seine unzähligen und dreisten Beiträge auf Social Media entstanden sind", betonte Pochers Anwältin.

Fat Comedy selbst zeigte sich nach "Bild"-Angaben nach dem Urteil unbeeindruckt. "Die Frankfurter Richter waren nach meinem Eindruck aus der ersten Verhandlung so harte Pocher-Fans, dass ich sogar mit 500.000 Euro gerechnet hatte", war der 24-Jährige noch zu Scherzen aufgelegt.

In einer Instagram-Story äußerte er sich ähnlich dreist: Er müsse sich mit der Geldstrafe auf jeden Fall abfinden. "Aber wenn ich mal so nachdenke, sollte das kein Problem sein. Weil ich habe früher in einem halben Jahr für Essen so viel ausgegeben."