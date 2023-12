Oliver Pocher sorgt für Eskalation: Hat er sich hier mit Biyon Kattilathu ausgesprochen?

Nur ein paar Minuten später dann der Eklat! Securityleute des Motivationscoaches sollen Olli in Windeseile eingekesselt und am Kontakt mit Biyons Fans gehindert haben.

Auch in seiner "Bildschirmkontrolle" schießt Olli regelmäßig heftig gegen den Lebenscoach. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Doch damit nicht genug! Urplötzlich soll David (Biyons Assistent) vor der Halle aufgetaucht sein und dem Comedian das Angebot gemacht haben, mit seinem Medien-Feind zu quatschen.

"Willst Du mit Biyon sprechen?", soll dieser ihn gefragt haben. Zwar habe der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) zunächst dankend abgelehnt - zu einem persönlichen Treffen hinter der Bühne sei es aber trotzdem gekommen.

20 Minuten sollen die beiden Streithähne miteinander gesprochen haben. Für Olli ging der Dreh vor der Halle nicht weiter, er machte sich samt Begleitung aus dem Staub - Ergebnis noch offen.

Darüber will der 45-Jährige am heutigen Samstag in der neuesten Ausgabe seiner "Bildschirmkontrolle" aufklären. Das kündigte er bereits in der vergangenen Nacht mit den Worten "Morgen mehr... 😎" verheißungsvoll an.

Seit fast zwei Monaten lässt Olli den "Glücks-Guru" nicht mehr in Ruhe und wirft ihm vor, während seiner Ehe mit Ex Amira eine Affäre mit der 31-Jährigen gehabt zu haben. Bis heute streitet Biyon sämtliche Vorwürfe ab ...