Oliver Pocher teilt Foto von Biyons krankem Sohn: "Unterste Schublade!"

Köln - Oliver Pocher (45) ist bei seiner Schlammschlacht mit Noch-Ehefrau Amira (31) wohl endgültig zu weit gegangen. Der Comedian kassiert zurzeit haufenweise wütende Nachrichten für ein Foto, das er in einer Instagram-Story geteilt hat.

Ein klarer Vorwurf in Richtung Biyon, der für viele User, die Ollis Sticheleien gegen den "Glückskeks-Guru" bis dato verfolgt haben, jedoch deutlich übers Ziel hinausschießt.

Die Aufnahme ist offenbar kurz nach der Geburt auf der Säuglings-Intensivstation entstanden. So wirkt der winzige Kinderkörper extrem zerbrechlich und ist an Kabel angeschlossen.

Biyon und seine Partnerin Sheila Singh haben einen gemeinsamen Sohn, der im vergangenen März ein Jahr alt geworden ist. © Montage: Instagram/Screenshot/biyon, Instagram/Screenshot/misssheilagomez

"Du überschreitest leider gerade Grenzen. Das kranke Kind von dem Typen zu posten ist unterste Schublade. Ganz egal, wie gekränkt du bist", kommentierte ein User unter Ollis letztem Instagram-Beitrag.

Ein anderer Nutzer wurde noch deutlicher und wetterte gegen den Comedian: "Wie niveaulos bist du eigentlich? Warum muss man ein Foto von dem Baby posten? Such dir einen Psychologen, wenn du nicht klarkommst!"

Es gibt jedoch auch einzelne Fans, die Olli nichtsdestotrotz den Rücken stärken. Biyons Partnerin Sheila habe das Foto ihres kranken Kindes immerhin selbst im Netz geteilt, heißt es in deren Nachrichten.

Tatsächlich lässt sich der entsprechende Beitrag, in dem das Model ihrem Sohn im vergangenen März zu seinem ersten Geburtstag gratuliert hatte, auch weiterhin auf Sheilas Facebook-Seite finden (Stand: 14. Dezember, 12.30 Uhr).

"Danke, dass du gekämpft hast. Danke für deine Stärke und für deinen Überlebenswillen. Danke an all die Maschinen, die dich am Leben gehalten haben", widmet die Mutter ihrem Sprössling unter dem Krankenhaus-Bild emotionale Worte.

Sheila hat sich bislang - genau wie Biyon - nicht öffentlich zu Ollis Anfeindungen und der angeblichen Liaison mit Amira geäußert. Sowohl Amira als auch Biyon hatten die Gerüchte um ein Liebesverhältnis in einem gemeinsamen Anwaltsschreiben im Oktober dementiert.