Oliver Pocher spricht über neue Partnerin und teilt fies gegen Ex-Frau Sandy aus!

Sandy scheint die Aussage anzuzweifeln. "Ist das wirklich so?", will die Wahl-Amerikanerin von Olli wissen, der seine Aussage daraufhin noch einmal untermauert.

In der neuen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" schwärmt der Comedian im Gespräch mit Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) über seine Auftritte in Rostock, Leipzig und Dresden .

Vor wenigen Wochen besuchten Olli und Sandy gemeinsam den berühmt-berüchtigten Wiener Opernball. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Anschließend kann sich der Fünffach-Papa einen fiesen Seitenhieb gegen seine frühere Ehefrau nicht verkneifen: "Ich bin nicht wie du. Du bist halt ein Eisklotz. Du hast abgeschlossen. Zack – vier Wochen später kann der Nächste drauf auf die Mutti!"

Was die nächste Frau an seiner Seite angeht, da hat Olli bereits konkrete Vorstellungen. Zur Not wolle er auch zum Katalog greifen. "Vielleicht versuche ich es jetzt mit einer Bettelarmen. Eine, die dankbar ist, dass sie einfach nur da ist", so der Komiker.

Auf die Liebe auf den ersten Blick glaube er ohnehin nicht. Mit etwas mehr Ernsthaftigkeit erklärt er dann aber, eine Frau mit eigenen Kindern nicht ausschließen zu wollen. Zudem sollte "eine gewisse Grundintelligenz" vorhanden sein.

Seine Noch-Ehefrau Amira (31) hatte bereits wenige Wochen nach der offiziellen Trennung in ihrem eigenen Podcast "Liebes Leben" verkündet, bereit für eine neue Liebe zu sein.

Die gebürtige Österreicherin lernt aktuell den ProSieben-Moderator Christian Düren (33, "taff") kennen. Im Südafrika-Urlaub vor wenigen Wochen soll es zwischen beiden heftig gefunkt haben.