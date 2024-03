Oliver Pocher teilt Mega-News! Über diesen Meilenstein darf sich der Comedian freuen

Bei diesen Neuigkeiten hatte Oliver Pocher allen Grund zur Freude! © Monika Skolimowska/dpa

Nicht vielen Fans dürfte es missfallen, wenn der gebürtige Hannoveraner und die Mutter seiner ersten drei Kids wieder Hand in Hand durchs Leben gehen würden.

Seit dem vergangenen Oktober ist zumindest klar, dass das einstige Ex-Paar den Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" betreiben wird.

Statt einem Liebes-Comeback hat der Fünffach-Papa am heutigen Dienstag allerdings verraten, dass er und Sandy bis mindestens 2026 auf Sendung sein werden!

"Wir machen bis 2026 weiter!!!", jagte Olli am Dienstagnachmittag via Instagram-Story ins Netz und postete dazu den passenden Beitrag der Podcast-Plattform Podimo.

Auch Sandy ist mit dabei und grinst neben und mit ihrem Verflossenen regelrecht um die Wette! Nähern sich der Wahl-Kölner und seine in Miami lebende Ex bald wieder an?