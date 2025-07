Fünftes Kind für Boris Becker: Olli Pocher und Sandy "gratulieren" auf ihre spezielle Art

Alles in Kürze

Die fünfte Vaterschaft von Boris Becker (57, l.) ist für Comedian Oliver Pocher (47) natürlich wieder ein gefundenes Fressen. © Stefan Rousseau/Felix Hörhager/PA Wire/dpa

"Herzlichen Glückwunsch an Boris, da kann man ruhig mal applaudieren", tönt Pocher bei der Live-Aufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" in München. Und Co-Gastgeberin Sandy wirft noch hinterher: "Wir haben Gleichstand!"

Auf Ollis Bemerkung, dass der frühere Tennis-Star ihnen in Sachen Familienplanung alles nachmache, kann sich Sandy eine erste Spitze nicht verkneifen. "Also offiziell hat er jetzt dann bald fünf …", merkt sie sarkastisch an. Ihr erster Ex-Mann reagiert mit gespielter Empörung.

Der Comedian und das Model haben auch jeweils fünf Kinder, davon drei gemeinsame. Ein neues Becker-Baby hinterlässt aber auch bei Olli mächtig Eindruck: "Er hat es geschafft, noch mal seine Fruchtbarkeit zu demonstrieren, 40 Jahre nach Wimbledon."

Sandy mutmaßt daraufhin, dass es vielleicht sogar Zwillinge sein könnten, womit Boris sogar an ihnen vorbeiziehen würde. "Man weiß ja nicht, was aus einem hängenden Sack noch so rauskommt", scherzt Pocher dazu.