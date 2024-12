Oliver Pocher verrät: Das schenkt der Comedian seinen Kids zu Weihnachten

Köln - Nach der Flirt-Attacke gegen Cathy Hummels (36) ist vor dem Geschenke-Klartext! Comedian Oliver Pocher (46) hat so kurz vorm Fest verraten, über welche Geschenke sich seine Kids in diesem Jahr so freuen dürfen.

Während der gemeinsamen Beziehung brachte Sandy Meyer-Wölden (41) drei Kinder von Oliver Pocher (46) zur Welt. © Sebastian Gollnow/dpa

Gleich vorweg: Von sämtlichen Produkten aus dem Apple Store oder aber teuren Geschenkkarten hält der Hannoveraner auch in diesem Jahr ganz viel Abstand.

"Wenn du Kinder fragst, hat das ja nur irgendwas mit dem Apple Store zu tun oder mit irgendwelchen Giftcards oder so, die sind eher wenig innovativ", frotzelte Oli in einem Interview mit RTL über die Wünsche seiner Sprösslinge.

Stattdessen - und um dem alljährlichen Mega-Konsum zu entgehen - setzt der Moderator auf eine ganz andere Art von Präsenten: Ereignisse!

In diesem Jahr will er sich seine fünf Kinder schnappen und zusammen Ski fahren gehen. Also eher das komplette Gegenteil zum neuesten iPhone und Co.

Auf besinnliche Stimmung zwischen Papa Oli und (Ex-Stief-)Mama Amira Aly (32) kann der Nachwuchs ebenso wenig hoffen.