Oliver Pocher widmet Christian Wolf 15 Minuten seines Live-Podcasts

Leipzig - Noch bevor die Aufzeichnung für den Podcast "Die Pochers: Frisch recycelt" am Sonntagabend in Leipzig losging, hatte Oliver Pocher (47) im Streit mit Chrisitan Wolf (29) ein weiteres Mal nachgelegt. Auf der Bühne widmete der 47-jährige Comedian seinem neuen Lieblingsfeind dann ganze 15 Minuten der Live-Folge mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden.

Die passende Gelegenheit für eine Überleitung auf das Thema Wolf brachte dann ausgerechnet die Leipzigerin Katja Krassavice (28). Bereits am Sonntagmittag hatte Pocher einen Screenshot des TAG24-Berichts über die Trunkenheitsfahrt der Leipzigerin gepostet und dazu gewitzelt: "Mir ist soeben mein Shuttle in Leipzig weggebrochen."

Nicht nur bei seiner Ex-Frau sorgte Pocher für viele Lacher. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Noch vor der Show am Sonntagabend hatte Pocher auf seiner Instagram-Seite eine Story von Unternehmer Eric Demuth (38) geteilt.

Darin waren Demuth und Pocher-Feind Chrisitan Wolf in einer VIP-Lounge der Münchner Allianz-Arena, kurz vor dem Anpfiff des Champions-League-Finales am Samstagabend zu sehen. Pocher schrieb dazu: "Reicher Krypto Eric trifft auf SEHR REICHEN Protein Plörre Chris! Kind war aber im Auto, Fenster kleiner Spalt runter! Also nicht aufregen!"

Wolf selbst hatte unterdessen ein Video geteilt, in dem er sich für das Verhalten gegenüber seinem Neugeborenen erklärt und entschuldigt. So habe er zwar gewusst, dass man den Kopf von Neugeborenen stützen müsse: "Leider hat auch mich das nicht davon abgehalten, dass in einem Moment, in dem ich unaufmerksam war, genau mir das passiert ist", so der Fitness-Unternehmer.