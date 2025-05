Als Oliver Pocher merkt, was vor seiner Villa los ist, stellt er Ex-Frau sofort zur Rede

Karriere-Knick: Oliver Pocher (47) findet im linearen TV derzeit nicht mehr wirklich statt. © Rolf Vennenbernd/dpa

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" geben der Comedian und Sandy Meyer-Wölden (42) immer wieder kuriose Anekdoten zum Besten. Doch diesmal liegt zwischen den beiden eine sehr deutlich hörbare Spannung in der Luft.

Die Blondine deutet schon mit den ersten Sätzen an, dass der Vater ihrer ältesten drei Kinder aktuell nicht ganz so gut auf sie zu sprechen ist. Olli sei ja "so gut drauf' und so glücklich, seine Lieblings-Ex-Frau zu sehen", merkt sie entsprechend ironisch an.

Daraufhin erklärt der Kölner weiter übellaunig, dass sie im Ex-Frauen-Ranking nur noch "ganz knapp" vor Amira Aly (32) liege. Was ist bloß vorgefallen?

Grund für den Groll ist ein Laster, der an besagtem Morgen völlig unerwartet vor der Tür parkte.

"Das nächste Mal, wenn das Umzugsunternehmen klingelt, ist es einfach gut, wenn einer da ist, der weiß, wann, wie, wo, was passiert", erläutert der 47-Jährige mit genervtem Unterton. Drei Herren hätten sofort mit dem Ausladen beginnen wollen.

Wie Pocher im Podcast verrät, habe er den Arbeitseifer des Trios erstmal ausgebremst, um die Lage "kurz mal zu koordinieren". Immerhin habe da "ein 7,5-Tonner, der bis unters Dach voll war" vor seinem Haus gestanden.