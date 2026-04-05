Olli Pocher hegt Verdacht, warum er nie bei "LOL" dabei ist und teilt heftig aus

Köln - Seit 2021 begeistert LOL: Last One Laughing die deutschen Zuschauer bei Amazon Prime Video . Während einige Comedians wie Max Giermann (50) bereits mehrfach dabei waren, fehlte der Name von Oliver Pocher (47) bislang immer. Dieser ist sich auch sicher, den Grund dafür zu kennen.

Oliver Pocher (47) ist sich sicher, den Grund zu kennen, warum er nie zu "LOL: Last One Laughing" eingeladen wird. © Henning Kaiser/dpa

"Bei LOL werde ich nicht mehr stattfinden erstmal!", macht der "Schwarz und Weiß"-Interpret im "TOMorrow Business Podcast" von GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf (58) klar.

Es gebe zwar mehrere Faktoren, doch der Hauptgrund sei Michael "Bully" Herbig (57). Denn dieser sei mit Stefan Raab (59) "dicke" und diesen habe er "hier ja genug auseinander geschraubt".

Mit dem Show-Giganten rechnet der Ex-Mann von Amira Aly (33) nämlich schonungslos ab. Hintergrund ist das spektakuläre TV-Comeback des Kölners vor rund eineinhalb Jahren.

"Er ist katastrophal gescheitert, mit jeder Woche, die er weiter on air ist, schaufelt er sich sein eigenes Grab", findet Olli.

Vor allem prangert der 47-Jährige an, dass Stefan Raab seine Entscheidung, dass er aufhöre und nie mehr wiederkomme, "einfach hinten über Bord geworfen" habe.

"'Bully' wird dann mich irgendwie nicht mit da rein nehmen", ist sich der gebürtige Hannoveraner sicher.