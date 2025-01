Plötzlich ganz nachdenklich und besonnen: Was ist bei Oliver Pocher los?

Via Instagram hat sich Oliver Pocher am Samstag ungewöhnlich ruhig bei seiner Community gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Sprudelt es sonst nur so aus dem Hannoveraner heraus, ringt der Wahl-Kölner urplötzlich sichtlich um die richtigen Worte.

Nachdem sich am Vortag auch schon Fast-Nachbarin Laura Maria Rypa (29) angesichts der Messerattacke in Aschaffenburg zu Wort gemeldet hatte, ist nun auch Familienpapa Olli an der Reihe.

In seiner Instagram-Story gewährte er seinen 1,6 Millionen Followern am Samstag deshalb einen nicht alltäglichen Einblick in sein Seelenleben. Ausgerechnet nach einer, wie Olli selbst sagt, "hochinteressanten Woche."

"Wir haben ja alle mitbekommen, (...) was in Aschaffenburg passiert ist und wie eine Stimmung immer mehr am Kippen ist." Umso emotionaler seien da die Erinnerungen an die eigenen Kinder, so Olli.