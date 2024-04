Krebsschock um Prinzessin Kate: Harte Worte von Oliver Pocher, Ex-Frau greift ein!

Köln - Das Schicksal von Prinzessin Kate (42) bewegt viele Menschen weltweit. Wie erst kürzlich bekannt wurde, leidet die 42-Jährige an Krebs. Oliver Pocher (46) hat dazu - wie so oft - seine ganz eigene Meinung!

Der Grund: Er kenne sie nicht persönlich. Erklärend fügt Olli noch hinzu, dass er viele Krebsfälle im Bekanntenkreis habe, da seien Kate und Co. für ihn eher unspannend. "Natürlich traurig und schade, wenn das passiert, aber sie ist in besten Händen", glaubt der 46-Jährige.

Prinzessin Kate leidet unter einer heimtückischen Krankheit: Die 42-Jährige hat Krebs. © Tolga Akmen/AFP Pool/AP/dpa

Dann erinnert sich Sandy an den Moment zurück, in dem sie von der Krebserkrankung der Prinzessin erfuhr. Sie und ihre Mutter hätten sich "erstmal kurz hinsetzen" müssen. Kate sei immerhin auch Mama und in einem ähnlichen Alter.

"Das geht einem schon an die Knochen", stellt die Wahl-Amerikanerin klar, die mit Olli an ihrer Seite eine Tochter sowie zwei Söhne zur Welt gebracht hat. In so einem Augenblick müsse man kurz übers Leben nachdenken. "Wenn du nicht die Gesundheit hast, hast du gar nichts", so ihr Fazit.

Sandy verlor einst ihren Vater an die tückische Krankheit, weshalb sie die Podcast-Folge dazu nutzt, um zur Vorsorge aufzurufen. Denn: Wenn der Krebs rechtzeitig erkannt werde, habe man oft gute Chancen, ihn erfolgreich zu behandeln.

Am Ende einigt sich das frühere Promi-Paar aber darauf: "Krebs ist doof, Krebs ist beschissen!" Schließlich waren auch Ollis Oma und Uroma jeweils Brustkrebs erkrankt.