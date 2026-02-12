"Reinbumsen": Übergriffiger Oliver Pocher sorgt für Eklat auf dem roten Teppich
München - Über Oliver Pocher (47) wird oftmals kontrovers diskutiert. Manche mögen seinen Humor, andere verurteilen ihn dafür. Jetzt hat er mit einem unangebrachten Kommentar für einen Eklat auf dem roten Teppich gesorgt.
Zu sehen ist die Szene in einem TikTok-Video des "Schwarz und Weiß"-Interpreten in seiner "Pocher Club"-App.
Beim Deutschen Filmball in München trifft der fünffache Vater auf die Schauspielerin Leily Hosseini (42). "Ich kann dich auch ganz erfolgreich reinbumsen, wenn du möchtest", schockiert der Comedian mit einem Spruch gegen die gebürtige Iranerin.
Die 42-Jährige wirkt sichtlich irritiert und bekommt lediglich ein kurzes und verdutztes "Oh" heraus.
Aber auch danach lässt der 47-Jährige nicht von der Schauspielerin ab, greift nach ihr und küsst sie unvermittelt auf die Wange.
"Da reden wir gleich drüber – schön, dass du da bist", lässt der Ex-Mann von Amira Aly (33) Leily zum Ende des Gesprächs wissen.
Der Spruch sorgt für ordentlich Wirbel im Internet - doch nicht nur das. Auch die Caption zu dem Clip kommt nicht gut an. "Olli hatte sie alle", schreibt er dazu.
Schauspielerin Leily Hosseini wird Opfer von Oliver Pochers Bildschirmkontrolle
Doch wie ist es überhaupt zu dem unangebrachten Kommentar gekommen?
Auf dem roten Teppich unterhalten sich die beiden über die bekannte Bildschirmkontrolle des Wahl-Kölners. "Du hattest mal ein Video von mir in der Bildschirmkontrolle", verrät die gebürtige Iranerin.
Allerdings kann sich der 47-Jährige nicht mehr daran erinnern, weshalb Leily ihm auf die Sprünge hilft: "Ich habe Spice Girls gesungen und es war meine eigene Stimme. Und du meintest, das war Lip sync performt", so die Schauspielerin.
Mit gewohntem Pocher-Humor will dieser dann wissen, ob die 42-Jährige ihn verklagt habe, doch das verneint sie natürlich. "Ich bin selber als Schauspielerin geladen, also wir sind ja Kollegen. Du bist aber schon länger in der Branche, das stimmt natürlich", klärt Leily abschließend auf.
Dass ihr Kollege dann aber mit so einem unschönen Spruch um die Ecke kommt, damit hat sie wohl nicht gerechnet.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa