Anlässlich ihres Geburtstags: Hier zeigt Oliver Pocher erstmals seine Tochter
Köln - Anlässlich des Geburtstags seiner Tochter (16) zeigt Oliver Pocher (47) erstmals eine rührende Momentaufnahme seiner Erstgeborenen - dicke Liebeserklärung inklusive.
Bei diesem Beitrag dürfte wohl jedes Papa-Herz höherschlagen - und das ausgerechnet ausgelöst von Comedian Olli Pocher.
Der hat sich am Montagmittag auf Instagram gemeldet und seiner ältesten Tochter zum Geburtstag gratuliert. "Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gerade noch den Kinderwagen durch die Gegend geschoben und schon bist Du 16 Jahre alt", heißt es anfangs.
Passend dazu teilt Olli einen zuckersüßen Schnappschuss mit seiner Teenie-Tochter - allerdings aus längst vergangenen Tagen. Darauf zu sehen: Olli und sein Töchterchen, der er einen dicken Schmatzer auf die linke Wange verpasst.
Hält Olli seine Kinder sonst penibel aus der Öffentlichkeit heraus, ist der neueste Beitrag auch eine kleine Überraschung. Denn noch nie zuvor hatte der 47-Jährige ein Kindheitsfoto seiner Ältesten im Netz gezeigt.
"Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst Du IMMER einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schreibt Papa Olli weiter.
Oliver Pocher frotzelt gegen Tochter Nayla
Zusammen mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) hat der Ex-Kollege von Harald Schmidt (68) während der gemeinsamen Zeit zwischen 2009 und 2014 drei Kinder in die Welt gesetzt.
Erst in seiner zweiten Ehe mit Ex Amira Aly (33) wurde Olli zum inzwischen fünffachen Vater. Einen klitzekleinen Seitenhieb gegen seinen Premieren-Nachwuchs kann sich der Wahl-Kölner dann aber doch nicht verkneifen.
"(...) und Du kannst jetzt Bier & Wein kaufen, damit Du bis 24 Uhr durch die Stadt ziehen kannst, um Dich zu tätowieren", frotzelt Olli gegen Nayla.
Seine Community ist angesichts von so viel Liebe komplett aus dem Häuschen. Neben zahlreichen Promi-Kollegen aus der Medienlandschaft gratulierten der Teenagerin auch haufenweise andere User.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher, Felix Hörhager/dpa