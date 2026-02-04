Comedian hat gegen Christian Düren das Nachsehen: Landgericht weist Klage von Oliver Pocher ab

Köln - Im Prozess zwischen Comedian Oliver Pocher (47) und "taff"-Moderator Christian Düren (35) ist eine Entscheidung gefallen.

Die Klage auf Unterlassung von Oliver Pocher (47) wurde offenbar vom Landgericht Köln abgewiesen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Zwar wollte eine Sprecherin des Kölner Landgerichts auf Nachfrage von TAG24 keine Namen nennen, gab am Mittwoch aber an: Im Prozess mit dem Aktenzeichen 28 O 23/25, unter dem das Verfahren zwischen den beiden Moderatoren geführt wird, wurde die Klage abgewiesen.

Wenig später hat sich der Comedian selbst bei Instagram gemeldet und eine Presseerklärung seiner Rechtsanwältin Sultan Balli-Bergmann veröffentlicht.

Darin bestätigt die Juristin, dass das Kölner Landgericht die Pochers Klage abgewiesen hat und begründet das mit einer "prozessualen Beweislastverteilung".

Gleichzeitig stellt sie im Namen des 47-Jährigen klar: Auch, wenn das Verfahren nicht zu seinen Gunsten ausgegangen ist, hat es sich für Pocher gelohnt. Schließlich sei dadurch deutlich geworden, "dass den Aussagen von Herrn Düren kein Glauben geschenkt werden kann."

Dürens Rechtsbeistand erklärt unterdessen gegenüber der BILD: "Die wahrheitswidrige Behauptung Pochers, dass Düren ein für Oliver Pocher äußerst nachteiliges privates Video an Personen aus der Medienbranche weitergeleitet habe, wurde von keinem der benannten Zeugen bestätigt."

Der Moderator hoffe durch seinen Erfolg vor Gericht, dass die Geschichte nun ein Ende habe. "Unser Mandant will von Oliver Pocher schlicht und einfach in Ruhe gelassen werden", betont sein Anwalt.