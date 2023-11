Sandy Meyer-Wölden im Podcast mit Oliver Pocher super emotional: "Das berührt einen schon"

Am 29. September 1999 sicherte sich der Comedian seinen ersten Vertrag beim Musiksender VIVA - der Rest ist Geschichte. © IMAGO / teutopress

Der hatte nämlich schon zu Beginn seiner Karriere nur Flausen im Kopf und den Hang zu außergewöhnlichen Bühnenauftritten mit musikalischer Untermalung der Backstreet Boys.

"Wenn ich dich da so sehe, habe ich einfach explizit einen unserer Söhne so vor Augen, der auch das Talent so mitbekommen hat. Das war sehr süß", so die stolze Mama.

Und auch Olli konnte den ersten emotionalen Worten seiner ersten Ehefrau nur Positives abgewinnen. "Hans Meiser und seine Sendung war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden", machte der mehrfache Familienvater deutlich.

Seitdem spaltet der gebürtige Hannoveraner regelmäßig die Massen in zwei Lager.

Pluspunkte scheinen dem Ex-Sidekick von Latenight-Legende Harald Schmidt (67) aber seine emotionalen Reaktionen auf die Trennung von Amira zu bringen.

Auch wenn er das gar nicht hören will... "Das ist mir komplett egal. Das ändert nichts an der Situation", stellte Olli jüngst bei Frauke Ludowig (59) klar.