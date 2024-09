Schlechte Mutter und Chefin? Das sagt Oli Pocher zu den Vorwürfen gegen Ex-Frau Sandy

München/Köln - "Sie ist berechnend und manipulativ, einfach undankbar und böse" - mit diesem Knallhart-Urteil über Sandy Meyer-Wölden (41) hat ihre Ex-Angestellte Gwladys Kouassi (39) vor wenigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Doch was ist dran an den Behauptungen?

Die Behauptung, die 41-Jährige würde ihrer ehemaligen Angestellten nach wie vor viel Geld schulden, könne er aber gar nicht nachvollziehen. "Es gibt ja immer auch einen Grund, warum Mitarbeiter teilweise nicht mehr für einen arbeiten", so Pocher. Geldsorgen seien allerdings definitiv nicht das Problem, betont Oli.

Einer, der es wissen muss, ist Sandys Ex-Mann Oliver Pocher (46). Der hat sich nun am Rande des Oktoberfests in München zu den schweren Vorwürfen der aus London stammenden Kouassi geäußert.

Trotz Scheidung sind Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) noch immer eng miteinander befreundet. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Sandys Vertraute Giulia Siegel (49). "Also ich kenne sie, da war sie noch gar nicht auf der Welt. Ich habe bei ihrer Hochzeit den Schleier getragen - und ich weiß, dass alles, was geschrieben wird, nicht der Wahrheit entspricht", stellt sich die "Dschungellegende" vor ihre enge Freundin.

Doch warum sollte Sandys Ex-Nanny sieben Jahre, nachdem sie bei der gebürtigen Münchnerin angestellt war, plötzlich solch schwere Vorwürfe erheben?

Giulia hat da eine Vermutung: "Da gibt es ein paar Leute, die ihr was Böses wollen." Das wisse sie aus ganz sicherer Quelle, meint die 49-Jährige, die betont: "Das erledigt sich alles von allein!"

Auch, dass Sandy selbst bislang zu den Vorwürfen schweigt, hält Giulia für die richtige Entscheidung. Immerhin habe ihre Freundin auch gar keinen Grund, sich für irgendetwas zu rechtfertigen. "Gar nichts zu sagen und es so laufen zu lassen, ist die Wahrheit. Es gibt nichts dazu zu sagen", meint das ehemalige It-Girl.