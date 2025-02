Wegen Beziehung zu Boris Becker: Oli Pocher bringt Ex-Frau Sandy in Erklärungsnot

Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) haben in ihrem Podcast über große Altersunterschiede in Beziehungen gesprochen. © Bildmontage: Insatgram/oliverpocher, Insatgram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Nach der gescheiterten Ehe mit dem Comedian fand die 41-jährige Blondine ihr Glück in einem US-amerikanischen Geschäftsmann. Im Jahr 2017 krönte die Geburt ihrer Zwillinge das Liebesglück. Doch nur drei Jahre später war alles wieder aus.

Dass ihr ehemaliger Partner aktuell eine deutlich jüngere Frau an seiner Seite hat, die bloß halb so alt ist wie sie, schmeckt Sandy gar nicht. "Ich komme darüber einfach nicht hinweg", erklärte sie jüngst im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt".

In der neuen Episode fliegen ihr die alten Aussagen nun um die Ohren. Oli erwähnt, dass er das Thema "großer Altersunterschied in Partnerschaften" noch einmal habe Revue passieren lassen. Dabei sei ihm eingefallen: War die Mutter seiner drei ältesten Kids nicht mal in einer doch sehr ähnlichen Situation?

"Es wurde ja viel über deinen Ex-Mann und seine Freundin diskutiert", beginnt Pocher mit seiner Bloßstellung. Dann erinnert er Sandy daran, dass sie in ihrer Beziehung mit Boris Becker (57) schon einmal auf der anderen Seite der gestanden habe.

Als die gebürtige Münchenerin im Jahr 2008 mit der Tennis-Legende zusammenkam, war sie gerade einmal 25 Jahre alt. Der Sportstar hingegen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Lebensjahre auf dem Buckel.