Trotz Geburtstag seines Sohnes: Darum hat Oliver Pocher keinen Bock auf heile Familie!

Denn: An der Seite seines Nachfolgers den Kindern beim Spielen und Toben zuzuschauen sieht sich der Fünffach-Papa aktuell noch nicht. "Amira will, dass wir da alle zusammensitzen, und da geht's ja vor allem auch um Christian. [...] Aber, ehrlicherweise, das seh ich nicht."

Der nutzte die Botschaft von Amira wiederum in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" als Vorlage, um seine Sicht auf die aktuelle Situation zu schildern und schlug dabei ungewohnt ernste Töne an.

In ihrem Podcast "Liebes Leben" sprach die Österreicherin zuletzt offen über diesen einen ganz privaten Wunsch. "Ich würde mir wünschen, dass man das zusammen macht. Es ist irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind", lautete die klare Forderung an ihren Ex.

Die hatte sich nämlich offenkundig in den Kopf gesetzt, Oli und ihre neue Flamme Christian Düren (33) an einen Tisch zu bringen.

Sieben Jahre waren Amira und Oli Pocher (46) zusammen. Seitdem hat der Comedian bislang noch keine Lust auf seine Ex samt neuem Anhang. © Tobias Hase/dpa

Stattdessen braucht der sonst so streitfreudige Wahl-Kölner noch ein bisschen Zeit, um sich den romantischen Gegebenheiten anzupassen. "Ich möchte mich da nicht unter Druck setzen lassen, mit ihm das zu machen."

Von einer Auf-Teufel-komm-raus-Zusammenführung hält Oli deshalb noch nichts. Auch dann nicht, wenn es sich nach Meinung von Amira nicht um "irgendjemanden, sondern einen festen Bestandteil meines Lebens und das meiner Kinder" handelt.

"Sie kann in ihrer Zeit, wenn sie die Kinder hat, machen, was sie will. Und ich mach das in meiner Zeit eben so, wie ich das will. Aber man kann uns nicht auf Krampf zusammenführen", beklagte sich der TV-Star bei seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41).