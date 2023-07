Vorsätzliche Körperverletzung: Angriff auf Oliver Pocher wird verhandelt

Dortmund - Es war eine Aktion, die tagelang für Schlagzeilen sorgte. "Fat Comedy" (24) griff Oliver Pocher (45) bei einem Boxkampf in Dortmund an und verpasste ihm eine Ohrfeige .

Fat Comedy (24, r.) hatte Oliver Pocher (45) im März 2022 abseits eines Boxkampfes von Felix Sturm (44) unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. (Archivfoto) © Screenshot/YouTube

Diese kam dem Rapper schon teuer zu stehen. Denn das Landgericht Frankfurt hatte ihn zu einem Schmerzensgeld von insgesamt 50.000 Euro verurteilt.

Zwar forderte der Comedian das Doppelte, doch auch so war seine Anwältin Patricia Cronemeyer begeistert von dem Rechtsspruch. "Für unseren Mandanten Oliver Pocher ist das Urteil ein absoluter Erfolg und ein Stück weit Wiedergutmachung. Das Gericht hat sich von dem Täter nicht täuschen lassen", sagte die Juristin gegenüber der "Bild".

Der Anwalt des Rappers hatte die Summe jedoch als zu hoch bezeichnet und Rechtsmittel gegen das Urteil in dem Zivilverfahren angekündigt.

Nun steht auch fest, wann in einem Strafverfahren gegen "Fat Comedy" ermittelt wird. Und zwar am 22. September in Dortmund. Dann wird Pocher als Nebenkläger auftreten.

Durch den Schlag am Rande eines Boxkampfes soll der Mann von Amira Pocher (30) an einer Ohrschädigung sowie Höreinschränkungen gelitten haben.

Eigentlich sollte der Prozess schon im März zustande kommen, musste aber verschoben werden. Damals hatte sein Anwalt noch Schriftsätze "mit großem Umfang" eingereicht, die laut Amtsgericht auf mögliche neue Beweismittel geprüft werden mussten.