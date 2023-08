War's das? Oliver Pocher wünscht Amira "viel Glück alleine", die reagiert prompt!

"My Mom, Your Dad" startet am Dienstag (15. August) zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr auf VOX. Angesichts dieser Tatsache ließ es sich Olli nicht nehmen, seiner Frau via Social Media einen spitzzüngigen Gruß zu übermitteln.

Unter dem Weihnachtsbaum gab das Promi-Paar im Dezember 2022 noch ein ganz harmonisches Bild ab. Diese Zeiten scheinen nun vorbei. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshot)

Die Anspielung auf die Vorwürfe der Fans, die zuletzt immer wieder meinten, die Österreicherin habe ihre Karriere einzig und allein ihrem berühmten Partner zu verdanken, ist unverkennbar.

Amira reagierte prompt und repostete die Sequenz ihres Mannes auch auf ihrem Kanal. Mehr als ein unterkühltes "Danke" sprang als Kommentar dazu aber nicht heraus. Demnach hätte sie auf den Wink mit dem Zaunpfahl wohl auch verzichten können.

Im Rahmen der neuen VOX-Show möchte die ehemalige Visagistin nun endgültig aus dem Schatten des Fünffach-Papas heraustreten und gleichzeitig ihre eigene Karriere vorantreiben.

Bei "My Mom, Your Dad" nehmen die Kinder das Liebesleben ihrer Eltern in die Hand. Auf der griechischen Ferieninsel Kreta leben sie nur einen Katzensprung entfernt von den alleinerziehenden Singles in einer Villa und können darüber hinaus auch in das Geschehen eingreifen.