Deutscher Lesepreis zeichnet Dragqueen aus: "Olivia Jones ist eine echte Inspiration!"

Olivia Jones (54) erhält für ihr Projekt "Olivia macht Schule" den "Sonderpreis für prominentes Engagement" im Rahmen des Deutschen Lesepreis. © www.kult-kieztouren.de

Angefangen hat alles mit Vorleseaktionen rund um ihr eigenes Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum". "Ich versuche einfach, so oft es geht, Unterhaltung mit Haltung zu verbinden", sagte die 54-Jährige zur Preisvergabe am heutigen Mittwoch. So sei auch ihr Herzensprojekt "Olivia macht Schule" entstanden.



"Es ist jedoch kein rein queeres Projekt", betonte Deutschlands bekannteste Dragqueen. "Es geht bei unserer Initiative ganz allgemein um einen menschlichen Umgang miteinander, um Toleranz, Vielfalt, Respekt und den Kampf gegen Mobbing, Intoleranz und Ausgrenzung."

Für viele Schüler:innen sei es dennoch oft das erste Mal, dass sie im Rahmen der Vorträge einem offen schwul lebenden Menschen begegnen. "Und wenn sie dann feststellen: Bis auf die Frage der Orientierung ist man sich oft sehr ähnlich, dann schafft das mehr Vertrauen, als jeder Lehrkräfte-Appell schaffen kann."

Ums Vertrauen geht es auch beim Lesen, vor allem beim Vorlesen.

Jones ist nach eigenen Angaben selbst mit einer ihr vorlesenden Mutter groß geworden und kann das "Gute-Nacht-Geschichte-Ritual" nur jeder Familie ans Herz legen. "Mit Lesen beginnt alles und Vorlesen vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen, was gerade in Zeiten wie unseren besonders wichtig ist", so die Kiez-Ikone.

Und weiter: "Wer nicht kurze Texte im Netz und auf Social Media liest, sondern auch mal längere Texte aus Büchern, regt seine Fantasie an, erfährt neue Dinge und kann unfassbar viel lernen. Kinder und Jugendliche verstehen durch Bücher sich selbst und ihre Gefühle besser, können aber auch ihre Umgebung besser einordnen."