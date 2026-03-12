Dschungel-Fieber auf St. Pauli: Olivia Jones eröffnet Deutschlands erste Reality-TV-Bar

Hamburg - Wo zuletzt "Die Wilden Jungs" ihr Unwesen getrieben haben, ist spätestens seit Mittwochabend das Dschungelfieber auf der Großen Freiheit in Hamburg ausgebrochen. Direkt gegenüber ihrer nach ihr benannten Bar hat Drag-Ikone O livia Jones (56) die allererste Reality-TV-Bar Deutschlands eröffnet: "Olivias Dschungel-Bar". Nicht nur beim Namen und Design, sondern auch bei der Gästeliste der großen Eröffnungsfeier lag der Fokus eindeutig auf dem " Dschungelcamp ".

2013 belegte Olivia Jones (56) beim RTL-Dschungelcamp den zweiten Platz. In ihrer eigenen Dschungelbar darf sie natürlich trotzdem auf den Thron. © Tag24/Madita Eggers

Ehemalige wie aktuelle Dschungel-Stars ließen es sich nicht nehmen, persönlich bei der Eröffnung dabei zu sein. Darunter waren unter anderem Micaela Schäfer, Hubert Fella, Filip Pavlović, Giulia Siegel und Claudia Effenberg.

Einige von ihnen brachten sogar Erinnerungsstücke aus ihrer Zeit im Dschungel mit, die künftig in der Bar ausgestellt werden sollen. So etwa der String-Tanga im Leo-Look von Micaela Schäfer (42), die sich gegenüber TAG24 selbst davon überrascht zeigte: "Ich vergesse so viel."

Auch das originale Dschungelcamp-Outfit von Olivia Jones sowie der Rucksack von Giulia Siegel (51) – "der große, nicht der mit den eingenähten Gewürzen" – sollen ihre Plätze in der neuen Bar finden. Aktuell wird laut Veranstalter noch überlegt, wie diese kleinen "Dschungel-Heiligtümer" am besten in Szene gesetzt werden können.

Eine Dschungelbar habe bislang noch gefehlt, so Siegel gegenüber TAG24: "Das Dschungelcamp ist für mich eine der geilsten Sendungen und wenn jemand so etwas umsetzen kann, dann Olivia Jones." Die Drag-Queen selbst erklärte gegenüber TAG24: "Ich habe immer überlegt, was man Neues machen kann, was es auf St. Pauli so noch nicht gibt. Da lag die Idee eigentlich nahe, weil ich mich dem Dschungelcamp sehr verbunden fühle und Reality-TV einen riesigen Aufschwung erlebt!"

Ganz neu ist der Gedanke allerdings nicht. "Die Idee gibt es tatsächlich schon seit fünf Jahren", so Jones. "Allerdings hatte ich lange keine perfekte Location und auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Wir haben uns in der Zeit immer wieder neu erfunden, weil wir unseren Gästen natürlich auch etwas Neues bieten und auf St. Pauli auch mal eine andere Farbe hereinbringen wollen."

Die neue Dschungelbar befindet sich in den ehemaligen Räumen der früheren Stripperkneipe "Die Wilden Jungs". Diese werden laut Jones künftig das "Sahnehäubchen" der "The Bunny Burlesque Show" sein.