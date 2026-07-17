Machen Olivia Jones und die Kaulitz-Zwillinge bald gemeinsame Sache?

Hamburg - Olivia Jones (56) will es wissen: Nun richtete die Reeperbahn-Legende direkte Worte an Bill und Tom Kaulitz (beide 36), um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen.

Olivia Jones (56) will Teil des Podcasts der Kaulitz-Zwillinge werden. © Marcus Brandt/dpa

Auf Instagram veröffentlichte die Kiez-Queen ein Reel mit den Worten: "Bill & Tom: Vorsicht, Föhnwelle im Anmarsch!" "Also eure Hörer*innen haben ja wirklich einen super Geschmack", sagte Olivia direkt.

Was das bedeuten soll, erklärte die 56-Jährige schnell, denn die Zuhörer des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" haben sich Olivia Jones als Wunsch-Gast ausgesucht.

"Das ist nun wirklich eine super Idee", stellte die Hamburgerin klar. Für die zwei würde sie sich sogar den "Bauchnabel kärchern" lassen und "Waldmeister mitbringen". Zwei Themen, die die Kaulitz-Zwillinge in letzter Zeit in ihrem Podcast besprochen haben.

Unter anderem machten sie auf die meist ungenügende bis nicht vorhandene Hygiene des Buchnabels aufmerksam.

Außerdem diskutieren die Zwillinge, was Waldmeister für ein Geschmack ist und wo dieser überhaupt herkommen würde.