"Liebe auf den ersten Blick!" Olivia Jones feiert Sommerparty mit Doppelgängerin und Skandal-Outfit

Hamburg - Bunte Outfits, schrille Kostüme und jede Menge Kiez-Liebe: Bei der vierten Sommerparty der Olivia-Jones-Familie wurde am Mittwochabend gleich doppelt gefeiert. Anlass waren 20 Jahre Kult-Kieztouren und 400 Jahre Reeperbah n . Erstmals gab es für die Gäste auch einen Dresscode, der passend zum Doppeljubiläum für besonders kreative Outfits sorgte. Von der Sexarbeiterin bis zur Olivia-Jones-Doppelgängerin war alles vertreten und mittendrin schwelgte Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen in Erinnerungen.

"Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, hätte ich den Kiez nicht. Und ich hoffe, dass ich den Kiez beleben kann, weil wir immer versuchen, Dinge zu machen, die es auf St. Pauli in dieser Art und Weise noch nicht gibt", so Olivia Jones (56) am Mittwoch. © Madita Eggers/TAG24

Seit rund 35 Jahren nennt Olivia Jones (56) den Hamburger Stadtteil St. Pauli ihr Zuhause. "Es war Liebe auf den ersten Blick", verriet sie im Gespräch mit TAG24.

"Ich erinnere mich noch genau an meinen allerersten Tag hier. Als ich aus der U-Bahn kam und zum ersten Mal die Reeperbahn gesehen habe, war das für mich die große weite Welt", so die 56-Jährige.

"Die ganzen Leuchtreklamen, aber auch die Freiheiten, die hier geherrscht haben: Dass es schwules Leben gab, Travestie-Künstler und natürlich auch das Rotlicht. Das war für mich total aufregend. Aber vor allem diese Vielfalt, die hier bis heute herrscht – das ist etwas, was ich nach wie vor sehr genieße."

Drei Bars und zwei kleine Theater sowie 20 Jahre erfolgreiche Kult-Kieztouren später kann Jones kaum glauben, was seitdem alles passiert ist: "Dass wir so erfolgreich sein werden, damit hätte ich nie gerechnet."

Anfangs sei sie noch belächelt worden: "Alle haben gesagt: Was will denn das schnelle Huhn hier?" Heute zählen die Touren zu den erfolgreichsten Kiezführungen Deutschlands. Das Erfolgsrezept: Sightseeing mit Entertainment. Besonders wichtig seien dabei die Guides der Olivia-Jones-Familie, die mit ihren persönlichen Geschichten den Gästen St. Pauli näherbringen.

"Das Schöne ist ja auch, dass wir zeigen können, dass St. Pauli viel, viel mehr ist als einfach nur saufen und bumsen. Obwohl, keine Angst, das kommt ja auch nicht zu kurz", scherzte Jones.

Kurz darauf wurde sie wieder ernst und betonte, wofür der Kiez für sie steht: "St. Pauli bringt Leute zusammen, die normalerweise nicht zusammenkommen, und zeigt einfach, wie es gehen könnte. So viele Nationen, so viele Menschen, die friedlich zusammenleben und feiern. Diese bunte Familie steht für Freiheit und dafür, so sein zu können, wie man gerne sein möchte."