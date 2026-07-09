"Liebe auf den ersten Blick!" Olivia Jones feiert Sommerparty mit Doppelgängerin und Skandal-Outfit
Hamburg - Bunte Outfits, schrille Kostüme und jede Menge Kiez-Liebe: Bei der vierten Sommerparty der Olivia-Jones-Familie wurde am Mittwochabend gleich doppelt gefeiert. Anlass waren 20 Jahre Kult-Kieztouren und 400 Jahre Reeperbahn. Erstmals gab es für die Gäste auch einen Dresscode, der passend zum Doppeljubiläum für besonders kreative Outfits sorgte. Von der Sexarbeiterin bis zur Olivia-Jones-Doppelgängerin war alles vertreten und mittendrin schwelgte Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen in Erinnerungen.
Seit rund 35 Jahren nennt Olivia Jones (56) den Hamburger Stadtteil St. Pauli ihr Zuhause. "Es war Liebe auf den ersten Blick", verriet sie im Gespräch mit TAG24.
"Ich erinnere mich noch genau an meinen allerersten Tag hier. Als ich aus der U-Bahn kam und zum ersten Mal die Reeperbahn gesehen habe, war das für mich die große weite Welt", so die 56-Jährige.
"Die ganzen Leuchtreklamen, aber auch die Freiheiten, die hier geherrscht haben: Dass es schwules Leben gab, Travestie-Künstler und natürlich auch das Rotlicht. Das war für mich total aufregend. Aber vor allem diese Vielfalt, die hier bis heute herrscht – das ist etwas, was ich nach wie vor sehr genieße."
Drei Bars und zwei kleine Theater sowie 20 Jahre erfolgreiche Kult-Kieztouren später kann Jones kaum glauben, was seitdem alles passiert ist: "Dass wir so erfolgreich sein werden, damit hätte ich nie gerechnet."
Anfangs sei sie noch belächelt worden: "Alle haben gesagt: Was will denn das schnelle Huhn hier?" Heute zählen die Touren zu den erfolgreichsten Kiezführungen Deutschlands. Das Erfolgsrezept: Sightseeing mit Entertainment. Besonders wichtig seien dabei die Guides der Olivia-Jones-Familie, die mit ihren persönlichen Geschichten den Gästen St. Pauli näherbringen.
"Das Schöne ist ja auch, dass wir zeigen können, dass St. Pauli viel, viel mehr ist als einfach nur saufen und bumsen. Obwohl, keine Angst, das kommt ja auch nicht zu kurz", scherzte Jones.
Kurz darauf wurde sie wieder ernst und betonte, wofür der Kiez für sie steht: "St. Pauli bringt Leute zusammen, die normalerweise nicht zusammenkommen, und zeigt einfach, wie es gehen könnte. So viele Nationen, so viele Menschen, die friedlich zusammenleben und feiern. Diese bunte Familie steht für Freiheit und dafür, so sein zu können, wie man gerne sein möchte."
"Skandal"-Outfit: Lex Dildo verkleidet sich als Sexarbeiterin
Für ihre große Party wünschte sich Olivia Jones auch ein paar "Skandale", wie sie TAG24 verriet. Einen davon sah sie direkt in Entertainer Lex Dildos Kostüm, welches sie als Mischung aus Tina Turner und Ozzy Osbourne beschrieb.
Das Mitglied der Olivia-Jones-Familie war an diesem Abend zum allerersten Mal als Frau verkleidet.
"Ich habe mir gedacht: Wenn man 20 Jahre Kieztouren und 400 Jahre Reeperbahn feiert, dann muss man sich etwas Besonderes ausdenken. Deswegen wollte ich, um die Sexarbeiterinnen auch mal wertzuschätzen, heute als Sexarbeiterin kommen", so der Kiez-Guide gegenüber TAG24.
Für seinen Auftritt lieh er sich sogar die Schuhe einer echten Domina. "Man muss ja auch mal in der Olivia-Jones-Familie auffallen. Das ist bei den ganzen bunten Vögeln nicht gerade einfach. Aber ich habe das Gefühl, das ist mir heute gelungen."
Stars und Sternchen bei Olivias Sommerparty
Leona London wird zur Olivia-Jones-Doppelgängerin
Eine weitere Anwärterin auf den Preis für das beste Kostüm des Abends war Leona London – als Olivia Jones höchstpersönlich.
"Ich bin heute unverkennbar die Mutti. Ich bin jetzt seit vier Jahren Teil der Olivia-Jones-Familie und ich habe es der Alten schon mehrfach angedroht: Der Tag wird kommen, an dem ich als sie auftauche. Jetzt habe ich gedacht: Wenn ich schon das jüngste Mitglied bin, dann werde ich auch gleichzeitig irgendwann mal das Älteste darstellen", so die Dragqueen gegenüber TAG24.
Dabei setzte Leona auch auf ein Stück Olivia-Jones-Geschichte: "Das Kleid ist nämlich ursprünglich von Lilo Wanders. Das ist ja quasi die Mutter von Olivia."
Die "Mutti" zeigte sich von ihrer Doppelgängerin begeistert: "Das ist eine große Ehre. Ich bin immer begeistert, wenn Leute sich zum Beispiel an Karneval als ich verkleiden."
Eine Sache stellte sie aber klar: "Es kann nur eine echte Olivia geben."
Hubert Fella: "Ohne Olivia Jones wäre der Kiez nichts!"
Neben den Mitgliedern der Olivia-Jones-Familie mischten sich auch viele Stars und Sternchen unter die Gäste.
Darunter Verena Kerth (44), die ihr skurrilstes Reeperbahn-Erlebnis lieber für sich behalten wollte, Bert Wollersheim (75) mit seiner neuen Freundin sowie Fast-Dschungelkönig Hubert Fella (58).
In einem Punkt waren sich alle einig: Ein Kiez ohne Olivia Jones wäre "nichts", wie unter anderem Fella gegenüber TAG24 betonte. "Sie bringt hier Farbe und gute Laune rein und holt bunte Vögel her – was will man mehr?"
"Das ist ein tolles Kompliment, gerade weil wir so lange für Akzeptanz gekämpft haben", sagte Jones über die lieben Worte ihrer Gäste.
Sie selbst nutzte den Abend dann auch noch für einen Appell in Reimform: "Vergesst nicht: Damit wir so bunt und schrill bleiben können, geht zum CSD. Das ist wichtiger denn je!"
Der Hamburg Pride findet vom 24. Juli bis zum 3. August statt.
Titelfoto: Montage: Madita Eggers/TAG24 (2)