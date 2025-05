Neue Fassade für Olivia Jones: "St. Pauli ist nicht nur zum Feiern und Saufen da"

Hamburg - Olivia Jones ' Bar auf der Hamburger Reeperbahn hat eine neue Fassade: Das kunterbunte Werk des Künstlers "Flying Förtress" soll unter dem Motto "Große Freiheit, große Vielfalt" die DNA der Olivia-Jones-Familie nach außen tragen und ein "Leuchtturm für Diversity" sein, so die 55-Jährige im TAG24-Gespräch. Zur feierlichen Enthüllung am Donnerstag waren auch fast alle Familienmitglieder anwesend.

Olivia Jones (55) erklärte am Donnerstag, wie wichtig die bunte Fassade für ein "starkes Zeichen für Diversity" sei. Hier mit Veuve Noire (r.), Botschafterin der Olivia-Jones-Familie. © Tag24/Madita Eggers

"Wir wollen damit ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten setzen", betonte Jones gegenüber TAG24. "Wenn man sich überlegt, wie knapp die Wahlergebnisse in Polen und Rumänien ausgefallen sind, dass Diversity-Programme weltweit wieder unter Druck geraten, CSDs abgesagt werden und einige Schüler es lustig finden, als Abi-Motto ein NS-Motto zu wählen."

Die betroffene Schule in Gießen würde die Dragqueen gerne mal mit ihrem Projekt "Olivia macht Schule" zur Nachhilfe in "Sachen Geschichte und Diversity" einladen.

"Ich kenne noch Zeiten, wo wir auf der Straße demonstriert haben und uns Journalisten wirklich gefragt haben: Ist es denn überhaupt noch nötig? Deutschland sei so tolerant. Doch diese Zeiten sind leider, leider Gottes vorbei."

Umso wichtiger sei die neue Streetart mitten auf der Großen Freiheit. Früher Usus, heute eine Seltenheit. "Umso mehr muss man darauf aufmerksam machen, dass die Reeperbahn, die Große Freiheit, St. Pauli nicht nur zum Feiern und Saufen da sind, sondern hier gibt es auch eine ganze Menge Kunst und Kultur, was wir natürlich auch versuchen, in unseren Kult-Kiez-Touren wiederzugeben", so die 55-Jährige weiter.