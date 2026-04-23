Olivia von Platens Zündschnur zu kurz? Das bringt sie zum Weinen
Stuttgart - Influencerin Olivia von Platen (29) weint, weil sie zu streng zu ihrer Tochter war.
"Ich habe so eine kurze Zündschnur gegenüber den Kindern", erklärt die Mutter zweier Töchter in ihrem Reel auf Instagram.
Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind von ihrem Ehemann, dem ehemaligen Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61). Die Schwangerschaft zehre an ihren Nerven.
Ihre Tochter Camille hatte sich einen Badeanzug unter die Klamotten angezogen. Weil sie so nicht auf die Toilette könne, sollte sie sich wieder umziehen.
Nach der Situation sagt Olivia ihren Followern unter Tränen: "Ich frage mich gerade, ob ich ernsthaft heule, weil mein Kind sich einen Badeanzug unter die Klamotten angezogen hat."
Die beiden Mädchen hätten viel Verständnis für die Reaktionen ihrer Mutter. "Ich bin dann zu harsch und zu streng", sagt sie unter Tränen. Es sei einfach anstrengend.
Schwangerschaft zehrt an ihren Nerven
Auch die Abende seien für die Mutter sehr kräftezehrend. Sie sage dann "Hör auf, nein, Ruhe jetzt" und sei zu streng. "Weil es mir nicht gut geht, ist meine Zündschnur extrem kurz", erklärt die Stuttgarterin ihr Verhalten.
"Eigentlich heule ich auch nicht, weil sie sich einen Badeanzug angezogen hat, sondern wegen meiner Reaktion. Und nicht nur wegen meiner Reaktion heute, sondern meiner Reaktion der letzten fünf Monate", erklärt die Influencerin.
Seit Oktober gehe es ihr nicht mehr gut, und sie mache das erste Trimester der Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt nun zweimal kurz hintereinander durch. Übelkeit und starke Kopfschmerzen wechseln sich ab. Es sei ihr einfach zu viel gerade. Ihr Körper erschafft ein Kind und nebenbei passt sie auf zwei größere Kinder auf.
Sie fühle sich schuldig, wenn sie streng zu ihren Kindern ist. Nun ist Olivia in der 16. Schwangerschaftswoche und hofft, dass es ihr bald besser geht.
Mit ihrer Offenheit will sie anderen Müttern Mut machen. "Wenn es euch auch so geht, dann seid ihr nicht allein."
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen