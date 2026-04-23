23.04.2026 11:05 Olivia von Platens Zündschnur zu kurz? Das bringt sie zum Weinen

Influencerin Olivia von Platen (29) weint, weil sie zu streng zu ihrer Tochter war.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Influencerin Olivia von Platen (29) weint, weil sie zu streng zu ihrer Tochter war.

Die Mutter zweier Töchter, Olivia von Platen (29), weint nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Tochter. © Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen "Ich habe so eine kurze Zündschnur gegenüber den Kindern", erklärt die Mutter zweier Töchter in ihrem Reel auf Instagram. Olivia von Platen erwartet ihr drittes Kind von ihrem Ehemann, dem ehemaligen Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61). Die Schwangerschaft zehre an ihren Nerven. Ihre Tochter Camille hatte sich einen Badeanzug unter die Klamotten angezogen. Weil sie so nicht auf die Toilette könne, sollte sie sich wieder umziehen. Promis & Stars Lieber Mädchen als Jungs: Schweiger-Ex gesteht Moment der Enttäuschung Nach der Situation sagt Olivia ihren Followern unter Tränen: "Ich frage mich gerade, ob ich ernsthaft heule, weil mein Kind sich einen Badeanzug unter die Klamotten angezogen hat." Die beiden Mädchen hätten viel Verständnis für die Reaktionen ihrer Mutter. "Ich bin dann zu harsch und zu streng", sagt sie unter Tränen. Es sei einfach anstrengend.

Schwangerschaft zehrt an ihren Nerven