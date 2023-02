Olli Schulz hat wichtige Bitte an seine Fans: "Halsabschneider"

Olli Schulz (49) geht bald wieder auf Tour und bittet seine Fans um eine Sache. © Fabian Sommer/dpa, Screenshot Instagram/ollipolli73 (Bildmontage)

Bei Instagram erklärte er nun aber: "Hey Leute, die Tour ist fast ausverkauft." Das mache ihn sehr glücklich.

Restkarten gebe es nur noch in einigen Städten wie Chemnitz (27. April) und Kaiserslautern (4. Mai). Diese seien auch manchmal über lokale Ticketanbieter verfügbar. "Müsst Ihr mal checken", so Olli Schulz weiter, der anschließend aber noch eine wichtige Bitte an seine Fans hat. "Kauft Euch keine überteuerten Karten über eBay, viagogo oder so'n Scheiß. Stopft den Halsabschneidern keine Kohle in den Rachen."

Alle, die bislang kein Ticket ergattert hätten, könne er beruhigen. Schließlich werde die Tour im Oktober und November fortgesetzt. Außerdem plane er noch die ein oder andere Soloshow.

"Gibt jedenfalls ohne Ende neue Songs und irgendwann auch die neue Platte", verspricht der 49-Jährige.

Er freue sich in jedem Fall schon sehr auf die anstehende Tour, schließlich sei das Live-Publikum für ihn noch immer die wertvollste Währung, so der Musiker.