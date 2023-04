Olli Schulz trifft Kindheitshelden und ist überglücklich

Olli Schulz (49) trifft auf das Krümelmonster aus der "Sesamstraße". © Montage: Screenshot/Instagram/ollipolli73

Für sehr viele Menschen gehört die "Sesamstraße" zur Kindheit dazu. Inzwischen gibt es die deutschsprachige Ausgabe der Kultsendung seit 50 Jahren. Den Titelsong "Der, die, das, wieso, weshalb, warum?" kennen Generationen auswendig.

Auch Olli Schulz ist mit Ernie, Bert, Samson, Kermit und Co aufgewachsen, schließlich war in der Kindheit des 49-Jährigen die Auswahl an TV-Sendern auf nur sehr wenige beschränkt. Klar, dass der Besuch im Studio Hamburg des NDR für ihn ein ganz besonderer war.

Auf Instagram teilte der Singer-Songwriter am Samstag mehrere Fotos vom Dreh und persönliche Worte.

Mit den Spruch "They say never meet your heroes" (Deutsch: Sie sagen, triff niemals deine Helden) begann er den Beitrag. Daran hat er sich glücklicherweise nicht gehalten.

"Ich war zu Besuch in der Sesamstraße und habe meine Kindheitshelden, sowie neue Bewohner und Bewohnerinnen dieser wunderbaren Puppenwelt kennenlernen dürfen", schrieb der 49-Jährige.