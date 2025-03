Oma Lotti (†93) ist tot: Promis und Fans trauern mit TikTok-Pfleger Rashid

Hamburg - Nach dem Tod von Oma Lotti (†93) ist die Trauer nicht nur in Hamburg groß. Ganz Deutschland liebte die Rentnerin, die mit ihrem Pfleger Rashid Hamid (32) für Dutzende witzige Momente in den sozialen Medien sorgte. Mit einem bewegenden Statement wandte er sich an seine Fans.

Oma Lotti ist am Montag im stolzen Alter von 93 Jahren friedlich eingeschlafen. © Screenshot/Instagram/pflege.smile

Kurz nachdem der 32-Jährige am Montagabend in einem Instagram-Beitrag die traurige Nachricht bekannt gegeben hatte, veröffentlichte er ein Video. In diesem ist zu sehen, wie er in einem Auto sitzend nach den richtigen Worten sucht.

"Ich wollte mich gerade fertig machen und dann hab ich den Anruf vom Pflegeheim bekommen, dass sie schlafend aufgefunden wurde", erzählt er mit stockender Stimme.

Er habe sich sofort auf den Weg gemacht, um sich noch von ihr verabschieden zu können. "Man konnte ihr auf jeden Fall ansehen, dass sie friedlich eingeschlafen ist."

Es ist Rashid anzumerken, dass es ihm schwerfällt, zu realisieren, was passiert ist. "Meine beste Freundin ist eingeschlafen, Freunde. Sie hat die Welt verlassen." Gleichzeitig bedankt er sich bei all seinen Fans für die schöne gemeinsame Zeit.

Auch zahlreiche Promis bringen unter beiden Posts ihre Trauer zum Ausdruck, darunter Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (36), Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (36) und Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos (44).