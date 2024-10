Tod von "One Direction"-Star Liam Payne (†31): Warf ihn diese Nachricht völlig aus der Bahn?

Liam Payne starb im Alter von nur 31 Jahren. Kurz vor seinem Tod soll er erfahren haben, dass sein Plattenlabel in rausgeworfen hat. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

So soll der britische Musiker laut übereinstimmenden Medienberichten nur wenige Tage vor seinem Tod eine schockierende Nachricht bekommen haben.

Demnach soll seine Plattenfirma Capitol Records, die zu Universal Music gehört, den Vertrag mit ihm aufgelöst haben. So schreibt unter anderem die Daily Mail, dass dies mehrere Quellen bestätigt hätten.

Möglicherweise einer der Gründe dafür, dass der 31-Jährige am Mittwoch in Buenos Aires völlig die Kontrolle verlor? Immerhin soll er unter Drogeneinfluss gestanden und in seinem Hotel randaliert haben, bevor er vom Balkon in den Tod stürzte.

Die Universal Music Group äußerte sich bisher nicht dazu, verfasste jedoch einen Instagram-Beitrag, in dem es heißt: "Wir sind am Boden zerstört vom tragischen Tod von Liam Payne."