OnlyFans, Drogen und Prügelei: Lottie Moss zofft sich mit ehemaliger BFF auf Instagram

Los Angeles - Wenn zwei OnlyFans-Stars sich streiten, dann fliegen die Fetzen: Lottie Moss (25) und Sahara Ray (29) waren lange Zeit beste Freundinnen - doch damit ist es nun vorbei. Die beiden Influencerinnen haben sich verkracht, und zwar so richtig. Auf Instagram hagelte es heftige Anschuldigungen.

Sahara Ray (29, l.) und Lottie Moss (25) haben sich heftig verkracht. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/sahara_ray, Screenshot/Instagram/lottiemossxo

Seit die kleine Schwester von Supermodel Kate Moss (41) sich entschloss, auf OnlyFans durchzustarten, war Sahara an ihrer Seite. Die beiden posteten immer wieder gemeinsam Bilder in den sozialen Medien, zeigten sich auch knutschend in der Öffentlichkeit.

Doch damit ist es nun vorbei! Von BFFs kann bei den Influencerinnen keine Rede mehr sein. Stattdessen beleidigten und beschuldigten die beiden sich.

Als Erstes hatte Lottie den Streit an die Öffentlichkeit getragen. Auf Instagram folgen der 25-Jährigen fast 600.000 User. In ihrer Story war kürzlich Folgendes zu lesen: "Sie tut mir einfach nur leid - sie ist ein ziemlich krankes Mädchen und braucht ernsthaft Hilfe, aber wegen der Art, wie sie sich verhält, hat sie viele Freunde verloren."

Jeder, der noch übrig sei, solle sich wirklich Zeit nehmen, um Sahara zu helfen. Doch diese ließ das Ganze nicht lange auf sich sitzen, sondern schoss in ihrer Story zurück!

"Lottie ist eine Kokain-Abhängige", war dort zu lesen. Sie hätten sich gestritten, weil die Moss-Schwester auf Bali versucht hätte, Drogen zu kaufen, was dort "extrem illegal und gefährlich" sei.