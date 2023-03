OnlyFans-Star Lottie Moss packt über Schwester Kate aus: "Habe nie viel Liebe von ihr bekommen"

Lottie Moss (25, r.) hat quasi nichts mit ihrer berühmten Halbschwester Kate (49) zu tun. © Fotomontage: AFP/Angela Weiss, Screenshot/Instagram/lottiemossxo

Auch wenn ihr Nachname Gewicht hat, Lottie Moss ist überzeugt, dass ihr die Verwandtschaft zu Supermodel Kate für ihre Karriere keine Vorteile verschaffte.

In einem Essay für die Newsweek rechnete sie kürzlich mit der 49-Jährigen ab. "Ich wusste, dass meine Schwester Kate berühmt war, und als ich aufwuchs, vergötterte ich sie und dachte, sie sei die Coolste", erklärte Lottie.

Doch eine enge Schwesternschaft entwickelte sich nie. Das Model führte aus: "Ich habe nie viel Liebe oder Aufmerksamkeit von ihr bekommen, was mich immer geärgert hat, vor allem, weil die Leute sie mir gegenüber erwähnt haben, solange ich mich erinnern kann."

Lottie schrieb sogar, dass sie ihre Halbschwester gar nicht wirklich kennen würde. Die beiden haben offenbar überhaupt nichts miteinander zu tun. Kate soll demnach noch nicht einmal auf die Nachrichten ihrer kleinen Schwester reagieren.

"Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die offensichtliche Vorteile in ihrer Karriere haben, weil sie jemanden kennen oder jemand in ihrer Familie ist" - doch das Gleiche könne man über sie nicht gerade sagen.