1. Opernball ohne Lugner: Stars und Sternchen erobern die Wiener Staatsoper

320 junge Debütantinnen und Debütanten zogen mit sommerlichen Blumensträußen feierlich auf dem Tanzparkett der Wiener Staatsoper ein. © Roland Schlager/AP/dpa

Unter den Gästen war etwa das Model Leni Klum (20) in einem elegant geschnittenen glitzernd-braunem Kleid. "Ich fühle mich wie eine Prinzessin", sagte die Tochter von Heidi Klum (51) dem Sender ORF, bevor 320 junge Debütantinnen und Debütanten mit sommerlichen Blumensträußen feierlich auf dem Tanzparkett der Wiener Staatsoper einzogen.



Jahrzehntelang hatte der Ende August 2024 im Alter von 91 Jahren gestorbene Wiener Unternehmer Lugner illustre Gäste wie Kim Kardashian (44), Sophia Loren (90) oder Grace Jones (76) auf den österreichischen Staatsball geführt.

Damit sorgte er für internationale Aufmerksamkeit für die Veranstaltung und machte Werbung für sein Shoppingcenter.

Dieses Jahr kam Lugners Tochter Jacqueline (31) zum Opernball. In ihrer Loge ließ sie symbolisch einen Stuhl frei. "Er hat eine riesengroße Lücke hinterlassen, und er wird vielen Leuten fehlen", sagte sie vor dem Ball. Die Tochter kam in Begleitung des New Yorkers Künstler Alec Monopoly (39), der am Vortag ein großes Graffiti von Lugner auf dessen Einkaufszentrum gesprayt hatte.