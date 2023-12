Oprah Winfreys Abnehm-Beichte: Sie half mit Medikamenten nach!

Kalifornien (USA) - Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey ist in körperlicher Topform! Doch das kommt nicht von einer disziplinierten Kombination aus gesunder Ernährung und Sport, wie die 69-Jährige nun nach monatelangen Gerüchten beichtete.

Seit Oprah Gail Winfrey in der Öffentlichkeit steht, wird auch ihr Körper unter die Lupe genommen.

"Ich nutze es jetzt so, wie ich es für nötig halte, als Werkzeug, um damit umzugehen und ohne Jo-Jo zu machen", sagte sie in dem Gespräch.

Gegenüber dem People-Magazin sprach Oprah Klartext: Sie nimmt Medikamente, die für ihren Gewichtsverlust in den vergangenen Monaten verantwortlich sind.

Bildmontage: LEON BENNETT / GETTY IMAGES VIA AFP (2)

Noch im vergangenen Jahr hatte die Moderatorin deutlich mehr auf den Rippen. © Mark Terrill/Invision via AP/dpa

Nächsten Monat wird die TV-Moderatorin 70 Jahre alt und ist optimistisch, ihr Gewicht dank den Wunder-Medikamenten besser im Griff zu haben - und vor allem auch langfristig halten zu können.

Nach fünf Jahrzehnten der Gewichtsschwankungen weiß Oprah: "Fettleibigkeit ist eine Krankheit. Es geht nicht um Willenskraft, sondern um das Gehirn."

"Mir wurde klar, dass ich mir all die Jahre die Schuld für mein Übergewicht gegeben hatte, aber ich habe eine Veranlagung, die ich mit keiner noch so großen Willenskraft unter Kontrolle bringen kann", gab sie an.

Zuvor hielt sie sich "für eine Versagerin", die nicht genug Biss zeigte, um erfolgreich abzunehmen. Nun habe die 69-Jährige "meine eigene Schande darüber losgelassen".

Derzeit ist Oprah noch circa 27 Kilogramm von ihrem persönlichen Wunschgewicht entfernt. Doch auf die Zahl komme es der Milliardärin nicht an. Sie will stattdessen auf den bisherigen Abnehm-Fortschritten aufbauen.