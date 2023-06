Oscar-Gewinner und Hollywood-Veteran Alan Arkin ist tot!

Kalifornien (USA) - Oscar-Preisträger Alan Arkin verstarb am gestrigen Donnerstag im Alter von 89 Jahren. Zu den berühmtesten Filmen des Hollywood-Veteranen gehören "Little Miss Sunshine" (2006) und "Das Herz ist ein einsamer Jäger (1969).

Alan Arkin (†89) nimmt seinen Oskar für seine Rolle in "Little Miss Sunshine" entgegen. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der Schauspieler verstarb in seinem Haus in Carlsbad, wie seine Söhne Adam (66), Matthew (63) und Anthony (56) in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber dem People Magazin bestätigten.

"Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch", hieß es darin.

"Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wir werden ihn sehr vermissen."

Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Arkin war bereits seit den frühen 60er Jahren als Schauspieler aktiv. In den vergangenen Jahren erhielt er für seinen Auftritt in der Netflix-Serie "The Kominsky Method" (2018) zwei Nominierungen bei den Emmy Awards. Insgesamt wurde er sechsmal nominiert.

Außerdem ziert ein Stern mit seinem Namen den Walk of Fame in Hollywood.