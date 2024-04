Oscar-nominierte Schauspielerin Sandra Hüller feiert 2025 Regiedebüt

"Penthesilea, Königin der Amazonen, und Achilles, Held Griechenlands, stehen sich auf dem Schlachtfeld mit ihren erhobenen Waffen gegenüber und plötzlich hält der Krieg für den Augenaufschlag einer Sekunde an", heißt es in der Ankündigung. Es gehe um zwei Menschen, zwei Meinungen und zwei Blicke auf die Welt.

Gemeinsam mit Tom Schneider inszeniere Hüller das Epos "Penthesile:a:s" von Marie Dilasser, das sprachlich-überwältigend sei und an Heinrich von Kleists Antiken-Bearbeitung anschließe. Das kündigten die Bühnen Halle am Freitag an.

"Penthesile:a:s" ist eine von 18 geplanten Inszenierungen in der Schauspielsparte am Neuen Theater und am Thalia Theater Halle in der Spielzeit 2024/25. Die Mottos lauteten "Drama ohne Ende" und "Ohne Ende Drama".